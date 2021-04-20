Врач рассказал, от чего чаще умирают молодые люди

Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн 2 Сергей Иванов
рассказал, что чаще всего становится причиной смерти молодых людей. Об этом сообщает
радиостанция "Говорит Москва".
Главной причиной смерти молодых, по словам эксперта, становится артериальное давление. По его словам, гипертония влияет на жизненно важные органы человека: мозг, сердце и почки.
Иванов отметил, что на фоне повышенного АД может развиться сердечная недостаточность, почечные проблемы со всеми вытекающими, а также мелкие поражения мозга человека. Это может повлиять и на умственные способности.
"Гипертония — очень серьезное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте"
Кардиолог также назвал причины гипертонии в раннем возрасте — нарушения в питании, отсутствие физических нагрузок, отсутствие отдыха и хронические стрессы.