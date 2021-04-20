Врач рассказал, от чего чаще умирают молодые люди

Главной причиной смерти молодых, по словам эксперта, становится артериальное давление. По его словам, гипертония влияет на жизненно важные органы человека: мозг, сердце и почки.

Иванов отметил, что на фоне повышенного АД может развиться сердечная недостаточность, почечные проблемы со всеми вытекающими, а также мелкие поражения мозга человека. Это может повлиять и на умственные способности.