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Врач рассказал, от чего чаще умирают молодые люди

Елизавета Назарова
2 часа назад
Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн 2 Сергей Иванов рассказал, что чаще всего становится причиной смерти молодых людей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Врач рассказал, от чего чаще умирают молодые люди
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Главной причиной смерти молодых, по словам эксперта, становится артериальное давление. По его словам, гипертония влияет на жизненно важные органы человека: мозг, сердце и почки.
Иванов отметил, что на фоне повышенного АД может развиться сердечная недостаточность, почечные проблемы со всеми вытекающими, а также мелкие поражения мозга человека. Это может повлиять и на умственные способности.
"Гипертония — очень серьезное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте"
Кардиолог также назвал причины гипертонии в раннем возрасте — нарушения в питании, отсутствие физических нагрузок, отсутствие отдыха и хронические стрессы.
Новости,Сергей Иванов,
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