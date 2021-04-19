Ученые заявили, что отсутствие радости — симптом деменции

Ученые из Сиднейского университета заявили, что потеря способности ощущать радость может быть признаком слабоумия. Научная работа опубликована в журнале Brain.

Часто слабоумие на ранней стадии путают с депрессией. Однако, по мнению австралийских ученых, одним из симптомов заболевания может быть также ангедония — отсутствие удовольствия.

Специалисты отобрали 121 пациента с различными формами деменции. Из низ 87 человек страдали фронтотемпоральной деменцией — это группы заболеваний, при которых поражается лобная и височная доли мозга.