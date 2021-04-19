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Ученые заявили, что отсутствие радости — симптом деменции

Анна Арсеньева
47 минут назад
Ученые из Сиднейского университета заявили, что потеря способности ощущать радость может быть признаком слабоумия. Научная работа опубликована в журнале Brain.
Ученые заявили, что отсутствие радости — симптом деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Часто слабоумие на ранней стадии путают с депрессией. Однако, по мнению австралийских ученых, одним из симптомов заболевания может быть также ангедония — отсутствие удовольствия.
Специалисты отобрали 121 пациента с различными формами деменции. Из низ 87 человек страдали фронтотемпоральной деменцией — это группы заболеваний, при которых поражается лобная и височная доли мозга.
Ученые проанализировали частоту развития ангедонии у них и сравнили с показателями здоровых людей, а также тех, кому диагностировали болезнь Альцгеймера. Как выяснилось, пациенты с поражением лобной и височных долей гораздо реже испытывали радость. Результаты МРТ показали, что у них наблюдается потеря нейронов в орбитофронтальной, префронтальной, островной коре мозга. Это области, связанные с работой системы вознаграждения.
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