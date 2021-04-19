Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Гомеопат раскрыл неожиданные свойства редьки

Мира Маркина
5 часов назад
Гомеопат, фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик в беседе с радио Sputnik назвал неожиданные свойства редьки.
Россиянам рассказали о неожиданных свойствах редьки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, в корнеплоде содержится много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма:
"Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ".
Вдобавок к этому, редька хороша в борьбе с простудой. Лущик рекомендовал воспользоваться старинными рецептами и употреблять редьку с медом. Медик также обратил внимание на сок корнеплода, в котором содержатся витамины групп B и C. Кроме того, редька обладает бактерицидным эффектом.
В заключение эксперт напомнил, что редька богата калием, который обладает мочегонным эффектом и ускоряет работу кишечника.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, необходимых для здоровой печени.
ЗОЖ,ИА Sputnik,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители