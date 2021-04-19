Россиянам рассказали о неожиданных свойствах редьки

По словам эксперта, в корнеплоде содержится много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма:

Вдобавок к этому, редька хороша в борьбе с простудой. Лущик рекомендовал воспользоваться старинными рецептами и употреблять редьку с медом. Медик также обратил внимание на сок корнеплода, в котором содержатся витамины групп B и C. Кроме того, редька обладает бактерицидным эффектом.