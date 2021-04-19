Кардиолог рассказал, для кого опасен кофе

По словам медика, не рекомендуется часто употреблять кофе и другие стимуляторы людям с пониженным давлением. Это может быть опасно для здоровья. Кофеиносодержащие напитки, различные препараты адаптогена, например, женьшень и элеутерококк, способствуют нормализации давления. Однако, если пить их регулярно, организм истощается, могут начаться проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами.