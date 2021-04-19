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Кардиолог рассказал, для кого опасен кофе

Анна Арсеньева
6 часов назад
Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн 2 Сергей Иванов назвал категорию людей, для которых особенно опасен кофе. Об этом врач сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Кардиолог рассказал, для кого опасен кофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, не рекомендуется часто употреблять кофе и другие стимуляторы людям с пониженным давлением. Это может быть опасно для здоровья. Кофеиносодержащие напитки, различные препараты адаптогена, например, женьшень и элеутерококк, способствуют нормализации давления. Однако, если пить их регулярно, организм истощается, могут начаться проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами.
Пациентам с гипертонией медик порекомендовал пить много воды в течение дня, но небольшими порциями. При резком снижении давления нужно срочно вызвать врача, так как это может сигнализировать об инфаркте миокарда или других серьезных проблемах.
"До приезда скорой при падении давления необходимо уложить пациента и приподнять ножной конец — ноги должны быть приподняты, чтобы был больший доступ крови к головному мозгу. Можно дать небольшое количество жидкости, ни в коем случае не давать нитроглицерин", — посоветовал кардиолог.
Новости,Сергей Иванов,Радиостанция "Говорит Москва",
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