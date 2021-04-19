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Врач оценил риск внезапной смерти от гипертонии

Анна Арсеньева
7 часов назад
Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, в каких случаях гипертония может привести к внезапной смерти. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Врач оценил риск внезапной смерти от гипертонии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, остановка сердца грозит лишь небольшому количеству пациентов:
"Гипертония очень широко распространена, поэтому такая страшная вещь, как остановка сердца, угрожает не более чем 1% людей с гипертонией. И, как правило, это не простая гипертония. Она связана с существенными проблемами гормональной системы, надпочечниками".
Врач объяснил, что есть два вида заболевания: "обыкновенная" гипертония и злокачественная. При второй давление может подняться выше 200 у молодых людей.
Риск смерти повышается из-за утолщения стенки сердца, которое происходит при гипертонии:
"Сердце - это насос, ему нужно прокачивать кровь через суженные сосуды. Для этого его мощность возрастает. Стенка утолщается. А чем толще стенка сердца, тем выше риск того, что там может возникнуть фатальная аритмия", — рассказал Ашихмин.
Новости,Ярослав Ашихмин,
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