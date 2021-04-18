Диетолог рассказала, почему нельзя есть перед телевизором

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, как на пищеварение влияют просмотр телевизора, работа за компьютером и использование смартфона во время еды. Ее слова приводит RT.

Также, по словам врача, без отвлекающих средств во время приема пищи человек будет лучше чувствовать вкус, а чувства сытости и насыщения будут качественнее. Это связано с тем, что мозговая деятельность переключается на то, что люди смотрят, поэтому они механически поглощают пищу.