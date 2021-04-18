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Диетолог рассказала, почему нельзя есть перед телевизором

Катерина Саломе
1 час назад
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, как на пищеварение влияют просмотр телевизора, работа за компьютером и использование смартфона во время еды. Ее слова приводит RT.
Диетолог рассказала, почему нельзя есть перед телевизором
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Эксперт утверждает, что для нормального пищеварительного процесса мозг должен «видеть» тарелку. В процессе приема пищи на ходу мозг не фиксирует факт поглощения еды.
"Например, ко мне обращались за консультацией шоферы. Причем во время беседы они с трудом могли вспомнить, что съели в течение дня. То есть пока они были за рулем, то механически съедали что-то, а что именно — мозг это не отслеживал",
— объяснила доктор.
Также, по словам врача, без отвлекающих средств во время приема пищи человек будет лучше чувствовать вкус, а чувства сытости и насыщения будут качественнее. Это связано с тем, что мозговая деятельность переключается на то, что люди смотрят, поэтому они механически поглощают пищу.
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