Врач назвал лекарства, которые ни за что нельзя принимать самостоятельно

Врач общей практики Мохамед Али Вуада назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно. Об этом сообщает «Прайм».
Зачастую люди «назначают» себе препараты с помощью интернета или советов знакомых. Однако действительно вылечиться удается крайне редко. По словам врача, обычно люди ошибаются в выборе препаратов, в лучшем случае это просто делает их прием бессмысленными, а в худшем — наносит вред организму.
Медик не советует принимать самостоятельно антибактериальные препараты, потому что у человека может быть аллергия на подобные лекарства. Также есть заболевания, при которых прием данных средств не разрешен.
Эксперт добавил, что бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости.
Помимо этого, Мохамед Али Вуада рекомендует принимать препараты от повышенного артериального давления только по назначению врача, так как подобные проблемы требуют лечения у специалиста.