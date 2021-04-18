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Врач назвал лекарства, которые ни за что нельзя принимать самостоятельно

Даня Виттиг
3 часа назад
Врач общей практики Мохамед Али Вуада назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно. Об этом сообщает «Прайм».
Врач назвал лекарства, которые ни за что нельзя принимать самостоятельно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Зачастую люди «назначают» себе препараты с помощью интернета или советов знакомых. Однако действительно вылечиться удается крайне редко. По словам врача, обычно люди ошибаются в выборе препаратов, в лучшем случае это просто делает их прием бессмысленными, а в худшем — наносит вред организму.
Медик не советует принимать самостоятельно антибактериальные препараты, потому что у человека может быть аллергия на подобные лекарства. Также есть заболевания, при которых прием данных средств не разрешен.
Эксперт добавил, что бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости.
Помимо этого, Мохамед Али Вуада рекомендует принимать препараты от повышенного артериального давления только по назначению врача, так как подобные проблемы требуют лечения у специалиста.
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