Диетолог перечислил продукты и напитки для борьбы с похмельем

В борьбе с похмельем могут помочь определенные продукты и напитки. Какие именно - рассказал британский диетолог Шан Бейкер. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как заявил врач, обильное питье простой воды - это самый эффективный способ в борьбе с похмельем. Будет лучше, если добавить в стакан сахар и соль. Так врач советует делать после каждого приема алкоголя.

Также врач советует заранее выпить много молока или йогурта. Диетолог утверждает, что ослабляют негативное влияние алкоголя на организм.

Перед возлияниями также можно съесть рыбу или заменить ее капсулами омега-3 и омега-6.