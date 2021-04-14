Почему появляются отеки и о каких болезнях они говорят

Отеки бывают у всех, иногда это связано с образом жизни или погодой. Однако постоянные отеки – это повод для обращения к врачу. "Рамблер" выяснил, откуда берется отеки и о каких нарушениях в организме они говорят.

Причины появления отеков

Врачи выделяют два вида отека: ложный и истинный. Ложный отек можно определить, если надавить на него пальцем, при надавливании не остается никакого следа. Если надавить на истинный отек, на его месте останется ямка.

Чаще всего ложные отеки бывают при миксидеме (недостаток гормонов щитовидной железы), системной склеродермии (заболевание соединительной ткани) и ожирении. Истинные отеки возникают при плохом оттоке лимфы и венозной крови, малоподвижном образе жизни, нарушениях работы почек, сердца и гормональном сбое.

Как определить нарушение по отеку

Если с утра вы замечаете рыхлые отеки лица, то зачастую они сигнализируют о неполадках в работе почек. Насторожить должна вмятина от надавливания.

О плохой работе сердца говорят отеки ног и низа живота. Зачастую сердечные отеки связаны с одышкой, синюшностью губ и пальцев, набуханием вен на шее. Такие отеки появляются к концу дня и проходят на утро.

Печеночные отеки концентрируются в брюшной полости. Часто кожа на животе приобретает желтоватый оттенок, чешется, на ней образуются сосудистые звездочки.

О заболеваниях вен сигнализируют болезненные отеки на ногах. Они появляются днем и увеличиваются к вечеру. Отечные участки вблизи от суставов говорят о выраженном артрите или ревматизме.

Отеки могут возникать из-за травмы, а также стремительно развиться из-за аллергии. Например, отек Квинке сосредоточен в районе шеи и может повлечь остановку дыхания.

Одним из самых опасных отеков считается отек легких. Если вовремя не оказать больному медицинскую помощь, он может умереть от удушья.

В случае, если у человека идет пена изо рта, появилась сильная одышка или кашель с пенящейся мокротой, а также тяжелое хриплое дыхание — необходимо срочно обратиться к врачу.

Что делать при отеках