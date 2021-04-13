Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

После того как в России ужесточили требования к продаже феназепама, аптеки начали отказываться от реализации препарата. Теперь он доступен к продаже лишь в десяти процентах аптек по всей стране. Об этом сообщают "Ведомости".

Минздрав внес феназепам в список сильнодействующих веществ и в перечень препаратов, подлежащих количественному учету. Это значит, что в аптеку в любой момент могут прийти с проверкой и пересчитать количество реализованных упаковок и рецептов.

Кроме того, феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для его продажи у аптеки должна быть соответствующая лицензия, а у большинства такого документа нет.

Раньше феназепам можно было купить в 70 процентах аптек страны, а теперь не более 5 процентов аптек соответствуют новым требованиям и могут реализовывать препарат.