Ошибки, превращающие лекарства в яд

Даже самые, казалось бы, безобидные медицинские препараты способны стать по-настоящему опасными, если неправильно их принимать. О том, как не навредить здоровью, принимая лекарства, читайте в материале “Рамблера”.

Сочетание приема лекарств и витаминов

Не стоит думать, что все лекарственные препараты тесно “дружат” с витаминами. Напротив, одновременный прием некоторых из них может серьезно повлиять на эффективность лечения, ослабив, усилив или вообще отменив действие лекарства. То же самое относится и к травяным сборам. Бездумно пить отвары, принимая при этом лекарства, без одобрения специалиста ни в коем случае нельзя.

Нерегулярный прием лекарств

Врач обычно, выписывая те или иные препараты, обязательно расписывает схему лечения. Нарушая ее, вы тем самым сведете на “нет” прием лекарства. Принимать препараты натощак, до или после еды следует, строго придерживаясь инструкции на упаковке и совету врача.

Самостоятельно менять дозировку

Даже если вам кажется, что препарат не выполняет свою функцию и вы не чувствуете его действия, принимать самостоятельное решение об увеличении дозировки нельзя. Как нельзя и снижать дозу, если вы полагаете, что эффект от приема лекарства слишком сильный. Дозировка лекарства назначается врачом и любые изменения следует вносить лишь после консультации с ним. Иначе вы рискуете столкнуться с сильными побочными действиями препарата.

Не реагировать на побочные эффекты