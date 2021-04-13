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Ученые назвали способ предотвратить частую болезнь печени

Даня Виттиг
7 часов назад
Ученые Университета Цукубы в Японии раскрыли, что физические упражнения могут предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени, которая может привести к воспалению, циррозу и печеночной недостаточности. Об этом сообщает JHEP Reports.
Ученые назвали способ предотвратить частую болезнь печени
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Специалисты проанализировали данные об испытуемых с ожирением, которые соблюдали трехмесячный режим физических упражнений и диеты.
Оказалось, что упражнения дополнительно к режиму похудания уменьшили стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5 процента, жесткость печени на 6,8 процента, а фиброз — на 16,4 процента.
Физические нагрузки также изменяли концентрации специфических органокинов и, по-видимому, индуцировали противовоспалительные и антиоксидантные реакции в ответ на стресс за счет активации Nrf2 (фактора транскрипции генов).
Неалкогольная жировая болезнь печени является очень частым заболеванием и возникает из-за нездорового образа жизни. От нее страдает примерно четверть населения Земли.
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