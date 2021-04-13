Ученые назвали способ предотвратить частую болезнь печени

Ученые Университета Цукубы в Японии раскрыли, что физические упражнения могут предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени, которая может привести к воспалению, циррозу и печеночной недостаточности. Об этом сообщает JHEP Reports.

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Специалисты проанализировали данные об испытуемых с ожирением, которые соблюдали трехмесячный режим физических упражнений и диеты.

Оказалось, что упражнения дополнительно к режиму похудания уменьшили стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5 процента, жесткость печени на 6,8 процента, а фиброз — на 16,4 процента.

Физические нагрузки также изменяли концентрации специфических органокинов и, по-видимому, индуцировали противовоспалительные и антиоксидантные реакции в ответ на стресс за счет активации Nrf2 (фактора транскрипции генов).