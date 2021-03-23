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Как кефир восстанавливает печень, пораженную алкоголем

Александра Нечаева
7 часов назад
Кефир, ряженка, сметана и йогурт могут положительно воздействовать на пищеварительную систему. В частности, обладают способностью восстанавливать печень после алкогольных возлияний. О том, как это происходит, читайте в материале “Рамблера”.
О положительном влиянии кефира на восстановление печени после распития спиртных напитков заявили китайские ученые, которые провели необычный эксперимент.
В течение нескольких месяцев исследователи подмешивали алкоголь в пищу мышей и следили за изменениями в их здоровье. Затем животным начали добавлять в рацион различные кисломолочные продукты. Оказалось, что кефир, а точнее содержащиеся в нем бактерии группы Lactobacillus rhamnosus, превосходно справляются с задачей улучшения работы печени.
На основе этого эксперимента китайские ученые сделали вывод, что употребление кефира после злоупотребления алкоголем положительно сказывается на печени: помогает привести ее в здоровое состояние и снижает накопление в ней жировых клеток.
Наука,Видео,
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