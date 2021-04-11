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Невролог: нарушение обоняния может быть признаком болезни Паркинсона

Мария Грибова
2 часа назад
Заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения больницы 52 Вера Пшеничникова заявила, что нарушение обоняния может говорить о начале болезни Паркинсона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Медик советует не игнорировать подобные проблемы с органами обоняния. Заболевание иногда проявляется намного раньше и развивается на протяжении многих лет. Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают, и начинается он с нарушения обоняния.
Она также отметила, что симптомы беспокоят человека годами, после чего он начинает чувствовать тяжесть в плечах. Таких пациентов наблюдают у неврологов и лечат от остеохондроза, однако это все стадии болезни Паркинсона.
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