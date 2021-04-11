Невролог: нарушение обоняния может быть признаком болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения больницы 52 Вера Пшеничникова заявила, что нарушение обоняния может говорить о начале болезни Паркинсона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Медик советует не игнорировать подобные проблемы с органами обоняния. Заболевание иногда проявляется намного раньше и развивается на протяжении многих лет. Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают, и начинается он с нарушения обоняния.