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Терапевт рассказал, как защититься от укуса клеща

Катерина Саломе
1 час назад
Весна - пора активности клещей. Врач-терапевт Николай Долдо Чтобы рассказал, как защититься от их укуса. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист рекомендует надевать светлую одежду на резинке и с капюшоном при угрозе нападения клеща. При этом штаны нужно заправлять в носки. По словам эксперта, важно постоянно проверять одежду и тело на предмет наличия клещей - желательно каждые 15 минут. В особой зоне риска находятся подмышки, шея, паховая область, ушные раковины.
Еще одним советом, который дал Долдо, является использование спреев от клещей. А для максимальной защиты от клещевого энцефалита лучше сделать прививку.
Если клещ все же укусил, нужно обратить за помощью к врачу или аккуратно удалить насекомое самостоятельно. Как уточнил доктор, делать это нужно без резких движений, не сдавливая тело клеща. После его удаления нужно обработать ранку спиртом или йодом.
«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике»,
— разъяснил терапевт.
Новости,РИА Новости,
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