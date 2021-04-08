Стоматолог объяснил чувствительность зубов к холодному

"Как только зуб начал себя проявлять, это автоматически означает, что он поврежден. А реакция на тот же холод — не что иное, как сигнал о помощи. Что же с ним могло произойти, что он заболел? Вариантов преимущественно два — либо появился кариес, либо клиновидный дефект. Только такие два дефекта дают реакцию на холодные раздражители",
"Как раз эта граница (эмалево-дентинная) и является самой чувствительной зоной, которая первой начинает сигнализировать о первичных повреждениях зуба. Если такие повреждения не лечить, они перерастут в средний и глубокий кариес".