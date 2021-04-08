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Стоматолог объяснил чувствительность зубов к холодному

Стелла Шмель
6 часов назад
Повышенная чувствительность зубов при контакте с холодным проявляется в случае различных заболеваний. В норме зубы болеть не должны, равно как и реагировать на перепады температур. Об этом заявил стоматолог Илья Антонов в беседе с «АиФ».
"Как только зуб начал себя проявлять, это автоматически означает, что он поврежден. А реакция на тот же холод — не что иное, как сигнал о помощи. Что же с ним могло произойти, что он заболел? Вариантов преимущественно два — либо появился кариес, либо клиновидный дефект. Только такие два дефекта дают реакцию на холодные раздражители",
- заявил специалист.
В обеих ситуациях речь идет о повреждении поверхности эмали насквозь. В таком случае открывается дентин зуба.
"Как раз эта граница (эмалево-дентинная) и является самой чувствительной зоной, которая первой начинает сигнализировать о первичных повреждениях зуба. Если такие повреждения не лечить, они перерастут в средний и глубокий кариес".
Новости,Илья Антонов,Аргументы и Факты,
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