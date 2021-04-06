Россиянину удалили опухоль размером с половину ноги

Врачи в Свердловской области успешно удалили у пациента огромную липосаркому. Размером она была с половину ноги и весила пять килограммов, Опухоль мешала мужчине нормально ходить. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Опухоль росла в течение нескольких лет. Первая "шишка" появилась еще пять лет назад, но она не беспокоила россиянина. В итоге постепенно она разрослась и переросла в злокачественную липосаркому.