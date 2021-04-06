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Россиянину удалили опухоль размером с половину ноги

Катерина Саломе
15 часов назад
Врачи в Свердловской области успешно удалили у пациента огромную липосаркому. Размером она была с половину ноги и весила пять килограммов, Опухоль мешала мужчине нормально ходить. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Россиянину удалили опухоль размером с половину ноги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Опухоль росла в течение нескольких лет. Первая "шишка" появилась еще пять лет назад, но она не беспокоила россиянина. В итоге постепенно она разрослась и переросла в злокачественную липосаркому.
После обследования пациента было принято решение об операции. Новообразование не затронуло сосуды и почти не вросло в мышечную ткань, и его удалили за полтора часа.
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