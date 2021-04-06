Доктор Мясников назвал особенность ногтей, которая говорит об опухоли

Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире передачи на телеканале «Россия 1» назвали особенность, которая может сигнализировать об опухоли.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Гостева рассказала, что черное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли, или гемангиомы. Мясников подтвердил это и посоветовал обратиться к врачу. Однако специалисты уточнили, что повреждения ногтей — не «абсолютный критерий» определенной болезни.

По мнению Мясникова, изменения в ногтях в 90 процентах случаев не являются признаками какого-то заболевания, но в оставшихся десяти процентах подобная симптоматика может о чем-то говорить.