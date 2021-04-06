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Мясников рассказал, в каких случаях опасны проблемы с ногтями

Мария Грибова
57 минут назад
Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой рассказали, о каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями. Этим они поделились в эфире программы «О самом главном».
«Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90 процентах случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. < > В десяти процентах точно такая же симптоматика может о чем-то говорить»,
— сказал Мясников.
Гостева заявила, что черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Также это может быть признаком гемангиомы. При появлении такого симптомы стоит обратиться к специалисту.
Также дерматолог развеяла миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. Она объяснила, что белые пятна можно объяснить всего лишь попаданием воздуха в зону роста.
Новости,Ирина Гостева,Александр Мясников,
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