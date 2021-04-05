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Мясников заявил, что курение вызывает неоперабельный рак легких

Мария Грибова
16 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что курение является основной причиной рака легких. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
Медик утверждает, что у курильщиков высок риск развития мелкоклеточного рака легких, который не оперируют.
«На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно»,
— объяснил эксперт.
Мясников также перечислил другие причины, приводящие к раковому заболеванию. Например, вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала. Вдыхание радона и асбеста также служит провокатором возникновения рака легких.
медик также уточнил, что риски заболеть раком легких у тех, кто бросил курить, останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил.
Ранее «Рамблер» писал о том, что флеболог перечислил признаки венозного тромбоза.
Новости,Александр Мясников,
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