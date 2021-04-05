Флеболог перечислил признаки венозного тромбоза

Флеболог Сергей Дробязго рассказал, что дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы могут сигнализировать о развитии венозного тромбоза. Об этом он дал комментарий «Звезде».

Острое заболевание как венозный тромбоз характеризуется образованием тромба в просвете вены с воспалительным процессом и нарушением тока крови. В ряде случаев это приводит к хронической венозной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии, смертность в результате которой составляет около 30% от всех случаев.

Дробязго предупредил, что в 80 процентах случаев болезнь развивается бессимптомно.

«Может проявляться как дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы, потому что там чаще всего тромб образуется, начинает формироваться, далее может нарастать».

Также возможно образование отечности, она может быть небольшой, а выраженных болей не наблюдаться. Это происходит, если закрывается просвет крупной вены (подколенной или бедренной).