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Ученые нашли в янтаре средство против неизлечимых болезней

Мария Грибова
18 часов назад
Ученые Американского химического общества нашли вещества в янтаре, которые могут быть использованы в борьбе с бактериальными инфекциями, неизлечимых с помощью многих антибиотиков. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Эксперты проанализировали образцы окаменевшей смолы возрастом 44 миллионов лет назад из крупнейшего месторождения янтаря в регионе Балтийского моря. Она выделялась вымершим видом сосен Sciadopityaceae и обладала защитным эффектом против бактерий, грибков и насекомых.
Ученые нашли в янтаре абиетиновая кислоту, дегидроабиетиновую кислоту и палюстровую кислоту — органические соединения с 20 атомами углерода, обладающие биологической активностью. Выяснилось, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как определенные штаммы Staphylococcus aureus.
Таким образом, абиетиновые кислоты и их производные являются потенциальным источником новых средств для лечения инфекционных заболеваний.
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