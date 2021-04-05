Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать

Американский невролог Крис Уинтер, автор книги про нарушения сна, дал несколько советов, как повысить качество сна. Об этом сообщает Men’s Health.

Эксперт порекомендовал людям с бессонницей, понизить температуру в спальне на несколько градусов. По его словам, прохлада помогает уснуть и спать дольше.

«Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму», — сетует Уинтер. По его словам, в действительности это не так.

Также Уинтер предлагает заняться физическими упражнениями, сократить употребление алкоголя и медитировать. Кроме того, засыпать и пробуждаться следует всегда в одно и то же время.