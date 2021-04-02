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Ортопед перечислил последствия ношения неподходящей обуви

Стелла Шмель
2 апреля 2021
Что будет, если неверно подобрать обувь? Ногам будет некомфортно. О более тяжких последствиях ношения неудобной обуви рассказал ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев. Его слова приводит издание Sputnik.
"Многие думают, что купят обувь, например, меньшего размера, разносят ее и будет хорошо. Но от этого пострадает стопа. Пальцы будут поджиматься, возможно образование натертостей, натоптышей, что, в свою очередь, приводит к определенным заболеваниям. От неправильной обуви может быть деформация ногтевой пластины, подногтевая гематома. Но это проходит, как только мы меняем обувь",
- заявил врач.
Тем, у кого подъем стопы высокий, бывает нелегко подобрать обувь.
"Если неправильно подобрать, обувь будет давить, это будет вести к травматизации кожи, к мозолям. Но чтобы это привело к деформации в стопе, нужно долго и регулярно терпеть такую обувь. Таким людям нужно выбирать обувь, например, с резинкой наверху".
Также врач высказался о силиконовых подкладках, которые сейчас очень легко приобрести в магазине.
"Какие-либо прокладки между стопой и обувью ведут к изменению угла стопы, без врача лучше такие вещи самому не назначать. Сейчас это популярно и доступно, но это ведет к травматизации стопы".
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