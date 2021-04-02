Дерматолог назвала категории россиян с высоким риском рака кожи

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова назвала категории граждан с высоким риском рака кожи. Наличие пигментных пятен, родинок и возраст старше 45 лет могут стать поводом для регулярного посещения врача. Об этом сообщает «Звезда».
«Если вы в прошлом обгорали, то есть у вас был фотодерматит в виде яркого покраснения после солнца, когда вы чесались. Были волдыри, это тоже предикт того, что вполне возможно спровоцировать меланому», — пояснила она.
Также следить за здоровьем необходимо людям, которые часто посещают солярий. По словам Галлямовой, любое образование, которое появилось в зрелом возрасте, должно насторожить. Оно может быть похоже по оттенку на родинку или быть бесцветным. На возможное развитие меланомы может указывать изменение цвета, размера или формы имеющихся родинок.
Помимо этого, важно следить за базалиомой. Чаще всего она появляется на открытых участках тела и может выглядеть как красное пятно или опухоль. Базалиома практически не перерождается в злокачественное образование, но в запущенных случаях представлять опасность. Ее, как правило, удаляют.