Дерматолог назвала категории россиян с высоким риском рака кожи

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова назвала категории граждан с высоким риском рака кожи. Наличие пигментных пятен, родинок и возраст старше 45 лет могут стать поводом для регулярного посещения врача. Об этом сообщает «Звезда».

«Если вы в прошлом обгорали, то есть у вас был фотодерматит в виде яркого покраснения после солнца, когда вы чесались. Были волдыри, это тоже предикт того, что вполне возможно спровоцировать меланому», — пояснила она.

Также следить за здоровьем необходимо людям, которые часто посещают солярий. По словам Галлямовой, любое образование, которое появилось в зрелом возрасте, должно насторожить. Оно может быть похоже по оттенку на родинку или быть бесцветным. На возможное развитие меланомы может указывать изменение цвета, размера или формы имеющихся родинок.