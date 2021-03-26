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Как работает мазок с кожи для определения COVID-19

Мира Маркина
54 минуты назад
Не так давно ученые из Университета Суррея разработали неинвазивный тест на COVID-19. Отныне вместо мазка из носа выявить заболевание можно будет при помощи мазка с кожи. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Для постановки диагноза в данном случае медикам придется измерять уровень липидов - жиров и жироподобных веществ, которые входят в состав кожного сала. Его выделяют сальные железы, оно выполняет защитные функции.
Ученые взяли кожный мазок у 67 человек. На первый взгляд данная выборка кажется маленькой, однако ее достаточно для технического и экономического обоснования метода.
COVID-19 был подтвержден у 30 добровольцев. 37, в свою очередь, оказались здоровы. Специалисты изучили образцы и установили, что у пациентов с коронавирусом уровень липидов ниже.
Тем не менее метод тестирования при помощи мазка с кожи может быть утвержден только после дополнительных исследований.
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