Как работает мазок с кожи для определения COVID-19

Не так давно ученые из Университета Суррея разработали неинвазивный тест на COVID-19. Отныне вместо мазка из носа выявить заболевание можно будет при помощи мазка с кожи. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Для постановки диагноза в данном случае медикам придется измерять уровень липидов - жиров и жироподобных веществ, которые входят в состав кожного сала. Его выделяют сальные железы, оно выполняет защитные функции.

Ученые взяли кожный мазок у 67 человек. На первый взгляд данная выборка кажется маленькой, однако ее достаточно для технического и экономического обоснования метода.

COVID-19 был подтвержден у 30 добровольцев. 37, в свою очередь, оказались здоровы. Специалисты изучили образцы и установили, что у пациентов с коронавирусом уровень липидов ниже.