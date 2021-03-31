В Канаде сообщили о вспышке неизвестной смертельной болезни

Канадские врачи заявили о вспышке заболевания мозга неизвестного происхождения. Было зафиксировано 43 подобных случая. Пять из них закончились смертью. Об этом пишет издание Guardian.

Среди симптомов — потеря памяти, галлюцинации, атрофия мышц и проблемы со зрением. По словам медиков, они напоминают болезнь Крейтцфельдта-Якоба, но результаты скрининга позволили отвергнуть версию о прионном заболевании.

Сначала пациентов беспокоили боли, спазмы, изменения в поведении. Их можно было интерпретировать как тревогу или депрессию. Но через 18-36 месяцев у больных началось снижение когнитивных функций, развилась мышечная атрофия, появилось слюнотечение и стук зубов. У некоторых возникло ощущение, будто по коже ползают насекомые.