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В Канаде сообщили о вспышке неизвестной смертельной болезни

Анна Арсеньева
31 марта 2021
Канадские врачи заявили о вспышке заболевания мозга неизвестного происхождения. Было зафиксировано 43 подобных случая. Пять из них закончились смертью. Об этом пишет издание Guardian.
Среди симптомов — потеря памяти, галлюцинации, атрофия мышц и проблемы со зрением. По словам медиков, они напоминают болезнь Крейтцфельдта-Якоба, но результаты скрининга позволили отвергнуть версию о прионном заболевании.
Сначала пациентов беспокоили боли, спазмы, изменения в поведении. Их можно было интерпретировать как тревогу или депрессию. Но через 18-36 месяцев у больных началось снижение когнитивных функций, развилась мышечная атрофия, появилось слюнотечение и стук зубов. У некоторых возникло ощущение, будто по коже ползают насекомые.
Шесть лет назад в Канаде был зарегистрирован один подобный случай, в 2019 году — 11, а в 2020-м — 24. Большинство из них — в малонаселенном регионом в северо-восточной части провинции Нью-Брансуик.
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