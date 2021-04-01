Мясников предупредил об опасности аспирина для детей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что аспирин может быть опасен для детей до 12 лет. об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
Врач предупредил, что сбивать температуру у ребенка аспирином нельзя, так как этот препарат вызывает синдром Рея. Он заключается в развитии печеночной недостаточности и энцефалопатии. Это может привести к смерти.
Мясников также отметил, что во многих странах детям запрещено давать аспирин из-за этого осложнения. Он посоветовал давать вместо аспирина парацетамол как жаропонижающее.