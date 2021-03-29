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Медики назвали продукты, способные восстановить почки

Диана Товсепова
29 марта 2021
Около 10% населения мира страдают хронической болезнью почек, которая в некоторых случаях приводит к летальным исходам. Медики рассказали, какие продукты стоит включить в рацион для профилактики.
Так, цветная капуста поддержит здоровье почек, потому как в ней содержатся фолиевая кислота, клетчатка и витамин С. Этот "состав" сказывается на мочевыделительной системе. Обычная капуста также будет полезной.
При этом для профилактики почечных заболеваний важно уменьшить количество потребляемой соли. Ее можно заменить на чеснок и лук, потому как они, кроме прочего, содержат питательные вещества и минералы с противовоспалительными свойствами.
Из овощей будут особенно полезны огурец, редис и свекла. Нагрузку на почки снимет красный перец, расщепляющий в крови токсины. Из фруктов и ягод врачи рекомендуют выбирать чернику, клюкву, арбуз, яблоки.
Употребление яичного белка также принесет пользу. Эксперты отмечают, что употребление в рационе обязательно должна быть рыба, а среди масел нужно выбирать оливковое. При этом коровье молоко следует заменить на растительное. Нельзя также забывать о воде, которую нужно потреблять в объеме около трех литров в сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, для кого опасна плесень на продуктах.
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