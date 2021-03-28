Невролог рассказал, как справиться с повышенным давлением

Невролог Павел Хорошев рассказал, что делать в случае повышенного давления. Об этом сообщает
телеканал "Звезда".
По мнению эксперта, существует лишь один выход — индивидуально подбирать препараты и способы лечения с врачом. Он отметил, что молодые люди могут перенести перепады давления без медикаментов. При этом он призвал не пользоваться универсальными рецептами и советами других людей, так как это может оказать обратный эффект.
"Если он силен, молод, то сможет перенести такие симптомы. Универсального рецепта нет. Одни испытывают слабость, у других болит голова. Но конкретное средство от боли и его дозировка могут оказывать различный эффект"
Хорошев также отметил, что способ борьбы с давлением подбирается один раз на всю жизнь.