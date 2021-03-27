Правда ли, что виагра может продлить жизнь мужчинам

Таблетки виагры, как правило, используются для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Однако не так давно ученые выявили новое свойство препарата. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Исследователи из Каролинского института в Швеции установили, что виагра может продлить жизнь мужчинам, перенесшим сердечный приступ. Вдобавок к этому, препарат снижает риск повторного инфаркта.

Эксперты проанализировали данные 18 500 мужчин с ишемической болезнью сердца, которые лечились от импотенции. 16 500 из них принимали виагру и всего 2000 отдавали предпочтение алпростадилу. Как выяснилось, мужчины из первой группы жили дольше, чем представители сильного пола из второй. Кроме того, у пациентов, которые боролись с импотенцией при помощи виагры, в несколько раз реже случался повторный сердечный приступ.