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Изменение кислотности: ученый назвал главную причину кариеса

Полина Алферова
8 часов назад
Олесь Шевченко, научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России, в интервью «Комсомольской правде» рассказал об основной причине возникновения кариеса. А именно — нарушении экологического баланса и изменении кислотности в полости рта.
В результате жизнедеятельности бактерий возникают органические кислоты, разъедающие оболочку зуба. По словам специалиста, пир для бактерий — это газированные напитки и соки.
Кроме того, отрицательно сказывается на здоровье зубов употребление десертов и небрежное отношение к ежедневной гигиене полости рта. Чересчур горячая и холодная пища также разрушительно влияет на целостность зубной оболочки.
При этом некоторые люди генетически менее уязвимы для кариеса, но абсолютной защиты нет ни у кого.
Новости,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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