Изменение кислотности: ученый назвал главную причину кариеса

Олесь Шевченко, научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России , в интервью «Комсомольской правде» рассказал об основной причине возникновения кариеса. А именно — нарушении экологического баланса и изменении кислотности в полости рта.

В результате жизнедеятельности бактерий возникают органические кислоты, разъедающие оболочку зуба. По словам специалиста, пир для бактерий — это газированные напитки и соки.

Кроме того, отрицательно сказывается на здоровье зубов употребление десертов и небрежное отношение к ежедневной гигиене полости рта. Чересчур горячая и холодная пища также разрушительно влияет на целостность зубной оболочки.