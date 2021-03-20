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Терапевт объяснила, как определить болезни по состоянию глаз

Полина Алферова
9 часов назад
Врач-терапевт Ирина Ескова в эфире Пятого канала рассказала о том, как внешнее состояние глаз свидетельствует о наличии серьезных заболеваний. Например, жжение и покраснение говорит об инфекции, отеки век — об аллергии, а желтые белки — о заболевании печени.
«Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина», — уточнила Ескова.
Золотая кайма вокруг радужки сигнализирует о болезни Вильсона — Коновалова, а красные пятна — о разрыве капилляров и проблемах с давлением.
«Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки: когда один уже другого и мало реагирует на свет», — предупредила Наталья Ескова.
Выпуклость глаз — симптом нарушений в работе щитовидной железы, опущенные веки — воспаления лицевого нерва. А вот темные пятна могут говорить о меланоме, в этом случае необходимо проконсультироваться с онкологом.
Новости,Аллергия,
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