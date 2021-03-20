Терапевт объяснила, как определить болезни по состоянию глаз

Врач-терапевт Ирина Ескова в эфире Пятого канала рассказала о том, как внешнее состояние глаз свидетельствует о наличии серьезных заболеваний. Например, жжение и покраснение говорит об инфекции, отеки век — об аллергии, а желтые белки — о заболевании печени.

«Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина», — уточнила Ескова.

Золотая кайма вокруг радужки сигнализирует о болезни Вильсона — Коновалова, а красные пятна — о разрыве капилляров и проблемах с давлением.

«Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки: когда один уже другого и мало реагирует на свет», — предупредила Наталья Ескова.