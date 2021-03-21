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Мясников назвал меняющийся цвет ногтей симптомом опухоли 

Полина Алферова 1 час назад
Мясников назвал меняющийся цвет ногтей симптомом опухоли
Фото: РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников порекомендовал обращать внимание на цвет своих ногтей, так как его изменение может быть признаком серьезного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция. А если — меланома, смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть», — подчеркнул врач.

Кроме того, меланому можно определить, обследовав полость рта и ягодичную складку.
Также медик уточнил, что его предупреждение особенно актуально для женщин, так как из-за маникюра они «месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение».
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач заявил о предстоящем всплеске заболеваний COVID-19 в России.
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