Мясников назвал меняющийся цвет ногтей симптомом опухоли 

Телеведущий и врач Александр Мясников порекомендовал обращать внимание на цвет своих ногтей, так как его изменение может быть признаком серьезного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция. А если — меланома, смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть», — подчеркнул врач.

Кроме того, меланому можно определить, обследовав полость рта и ягодичную складку.

Также медик уточнил, что его предупреждение особенно актуально для женщин, так как из-за маникюра они «месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение».