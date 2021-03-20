Врач завил о предстоящем всплеске заболеваний COVID-19 в России 

В беседе с корреспондентом радио Sputnik вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение о том, что новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в середине апреля.
Специалист заявил, что отмечаются все предпосылки к предстоящей третьей волне COVID-19 в России, но полагает, что выраженного пика заболеваемости удастся избежать.
По словам Тимакова, риски третьей волны коронавируса в России связаны с тем, что люди рано расслабились и многие перестали соблюдать меры безопасности.
…Маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости,
— отмечает инфекционист.
При этом Тимаков высказал мнение, что индекс передачи коронавируса будет небольшим, поскольку в стране уже частично сформирован популяционный иммунитет.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Швейцарии назвали новые штаммы COVID более смертоносными.