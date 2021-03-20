Врач завил о предстоящем всплеске заболеваний COVID-19 в России 

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В беседе с корреспондентом радио Sputnik вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение о том, что новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в середине апреля.

Специалист заявил, что отмечаются все предпосылки к предстоящей третьей волне COVID-19 в России, но полагает, что выраженного пика заболеваемости удастся избежать.

По словам Тимакова, риски третьей волны коронавируса в России связаны с тем, что люди рано расслабились и многие перестали соблюдать меры безопасности.

…Маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости,

— отмечает инфекционист.

При этом Тимаков высказал мнение, что индекс передачи коронавируса будет небольшим, поскольку в стране уже частично сформирован популяционный иммунитет.