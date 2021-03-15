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Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком

Мария Грибова
12 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что хронический кашель может быть свидетельством гастроэзофагеального рефлюкса. Об этом она рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«В пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять»,
— объяснил медик.
По его словам, гастроэзофагеальный рефлекс может вызывать боль в горле и осиплость голоса. Часто симптомы возникают в ночное время суток.
Ранее «Рамблер» писал о том, как сладкое влияет на состояние зубов.
Новости,Александр Мясников,
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