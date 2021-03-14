Врач объяснила, как сладкое влияет на состояние зубов

Врач рассказала, как часто можно есть сладкое и как продукты, содержащие сахар, влияют на здоровье зубов Своими наблюдениями поделилась ортодонт Мария Балакирева в беседе с RT

По мнению специалиста, следует полностью исключить леденцы и "чупа-чупсы", так как они негативно влияют на зубную эмаль. Но если такой продукт был съеден, то необходимо сразу почистить зубы, чтобы минимизировать негативные последствия.

"Чистить зубы постоянно, после каждого приема пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали. Но есть такое хорошее средство, как ирригатор, которое под струей воды эффективно очищает зубы",

— отметила Балакирева.

Некоторые люди занимаются очищением эмали с помощью лимона. Как рассказала врач, это может быть вредно, так как цитрус разрушает эмаль. Лучше включить в рацион больше овощей и фруктов, например яблоки и клубнику, которые также помогают в этом вопросе.

Также врач рассказала, стоит ли полностью исключать сладкое.