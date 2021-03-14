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Врач-стоматолог объяснила, как сладкое влияет на состояние зубов 

Стелла Шмель 14 марта 2021
Врач объяснила, как сладкое влияет на состояние зубов
Фото: depositphotos.com
Врач рассказала, как часто можно есть сладкое и как продукты, содержащие сахар, влияют на здоровье зубов Своими наблюдениями поделилась ортодонт Мария Балакирева в беседе с RT.
По мнению специалиста, следует полностью исключить леденцы и "чупа-чупсы", так как они негативно влияют на зубную эмаль. Но если такой продукт был съеден, то необходимо сразу почистить зубы, чтобы минимизировать негативные последствия.

"Чистить зубы постоянно, после каждого приема пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали. Но есть такое хорошее средство, как ирригатор, которое под струей воды эффективно очищает зубы",

— отметила Балакирева.
Некоторые люди занимаются очищением эмали с помощью лимона. Как рассказала врач, это может быть вредно, так как цитрус разрушает эмаль. Лучше включить в рацион больше овощей и фруктов, например яблоки и клубнику, которые также помогают в этом вопросе.
Также врач рассказала, стоит ли полностью исключать сладкое.

"Полностью отказаться я не могу рекомендовать, хотя бы раз в неделю можно себе устраивать такой праздник сладостей, но всё в меру".

Ранее "Рамблер" писал, что провоцирует синдром раздраженного кишечника и когда нужно срочно обращаться к врачу.
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