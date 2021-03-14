Синдром раздраженного кишечника (СРК) встречается у 10-15% взрослых людей по всему миру. Однако диагностировать его бывает не так просто из-за того, что симптомы недуга схожи с симптомами других заболеваний. Подробнее о СРК - в материале "Рамблера".
У большинства пациентов синдром раздраженного кишечника проявляется следующим образом:
- Метеоризм
- Диарея или запор
- Вздутие живота
- Спазмы и болезненные ощущения в животе
- Слизь в кале
- Периодическая тошнота
- Проблемы с мочеиспусканием и дефекацией
Среди причин, которые наиболее часто провоцируют СРК являются неврологические нарушения, проблемы с кишечной моторикой, аутоиммунные процессы и даже врожденная специфика микрофлоры кишечника.
Проявления СРК могут усугубляться при чрезмерном потреблении продуктов, к которым у пациента имеется непереносимость (кофе, газировка, жирная пища, а также пища с повышенным содержанием лактозы и глютена). Кроме того, негативным образом на организм влияют стресс и тревога, а также гормональные изменения.
Как правило, синдром раздраженного кишечника лечится посредством специальной диеты, снижения стрессовых факторов и при помощи лекарственных препаратов.
Немедленно обращаться к врачу при СРК следует в случаях, когда помимо вышеуказанных симптомов проявляются следующие нарушения:
- Появилась кровь в кале
- Вы стремительно теряете вес, хотя не меняли питание и образ жизни
- Бывают приступы ночной диареи
- Диагностирована железодефицитная анемия
- Случается необъяснимая рвота
- Постоянные спазмы и рези в животе, которые не проходят после дефекации и выпускании газов
- Проблемы с глотанием
Все эти симптомы могут быть предвестниками куда более серьезного заболевания. В частности, в некоторых случаях они свидетельствуют о раке толстой кишки.