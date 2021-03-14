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Что провоцирует синдром раздраженного кишечника и когда нужно срочно обращаться к врачу

Мира Маркина
10 часов назад
Синдром раздраженного кишечника (СРК) встречается у 10-15% взрослых людей по всему миру. Однако диагностировать его бывает не так просто из-за того, что симптомы недуга схожи с симптомами других заболеваний. Подробнее о СРК - в материале "Рамблера".
У большинства пациентов синдром раздраженного кишечника проявляется следующим образом:
  • Метеоризм
  • Диарея или запор
  • Вздутие живота
  • Спазмы и болезненные ощущения в животе
  • Слизь в кале
  • Периодическая тошнота
  • Проблемы с мочеиспусканием и дефекацией
Среди причин, которые наиболее часто провоцируют СРК являются неврологические нарушения, проблемы с кишечной моторикой, аутоиммунные процессы и даже врожденная специфика микрофлоры кишечника.
Проявления СРК могут усугубляться при чрезмерном потреблении продуктов, к которым у пациента имеется непереносимость (кофе, газировка, жирная пища, а также пища с повышенным содержанием лактозы и глютена). Кроме того, негативным образом на организм влияют стресс и тревога, а также гормональные изменения.
Как правило, синдром раздраженного кишечника лечится посредством специальной диеты, снижения стрессовых факторов и при помощи лекарственных препаратов.
Немедленно обращаться к врачу при СРК следует в случаях, когда помимо вышеуказанных симптомов проявляются следующие нарушения:
  • Появилась кровь в кале
  • Вы стремительно теряете вес, хотя не меняли питание и образ жизни
  • Бывают приступы ночной диареи
  • Диагностирована железодефицитная анемия
  • Случается необъяснимая рвота
  • Постоянные спазмы и рези в животе, которые не проходят после дефекации и выпускании газов
  • Проблемы с глотанием
Все эти симптомы могут быть предвестниками куда более серьезного заболевания. В частности, в некоторых случаях они свидетельствуют о раке толстой кишки.
Болезни и лекарства,
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