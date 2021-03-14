Синдром раздраженного кишечника (СРК) встречается у 10-15% взрослых людей по всему миру. Однако диагностировать его бывает не так просто из-за того, что симптомы недуга схожи с симптомами других заболеваний. Подробнее о СРК - в материале "Рамблера".

Метеоризм

Диарея или запор

Вздутие живота

Спазмы и болезненные ощущения в животе

Слизь в кале

Периодическая тошнота

Проблемы с мочеиспусканием и дефекацией У большинства пациентов синдром раздраженного кишечника проявляется следующим образом:

Среди причин, которые наиболее часто провоцируют СРК являются неврологические нарушения, проблемы с кишечной моторикой, аутоиммунные процессы и даже врожденная специфика микрофлоры кишечника.

Проявления СРК могут усугубляться при чрезмерном потреблении продуктов, к которым у пациента имеется непереносимость (кофе, газировка, жирная пища, а также пища с повышенным содержанием лактозы и глютена). Кроме того, негативным образом на организм влияют стресс и тревога, а также гормональные изменения.

Как правило, синдром раздраженного кишечника лечится посредством специальной диеты, снижения стрессовых факторов и при помощи лекарственных препаратов.

Появилась кровь в кале

Вы стремительно теряете вес, хотя не меняли питание и образ жизни

Бывают приступы ночной диареи

Диагностирована железодефицитная анемия

Случается необъяснимая рвота

Постоянные спазмы и рези в животе, которые не проходят после дефекации и выпускании газов

Проблемы с глотанием Немедленно обращаться к врачу при СРК следует в случаях, когда помимо вышеуказанных симптомов проявляются следующие нарушения: