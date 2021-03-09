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Вздутие живота оказалось симптомом сердечной недостаточности 

Анна Арсеньева 15 часов назад
Вздутие живота оказалось симптомом сердечной недостаточности
Фото: depositphotos.com
Медики из Великобритании заявили, что вздутие живота является одним из признаком застойной сердечной недостаточности. Она характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает газета Express.
По словам специалистов, вздутие появляется, когда в брюшной полости накапливаются воздух или жидкость. Основная причина — чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха. Кроме того, вздутие живота может быть из-за воспалительных заболеваний кишечника, болезни Крона, язвенного колита, синдрома раздраженного кишечника, сахарного диабета, диспепсии, а также временного запора.
Среди других признаков сердечной недостаточности — одышка, чувство усталости, отек ног и постоянный кашель, который может усиливаться ночью и сопровождаться хрипами и нерегулярным сердцебиением. Также об опасном состоянии могут говорить обмороки, беспокойство, депрессия, ухудшение аппетита, головокружения, резкий набор или потеря веса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснила, почему вредны фрукты.
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