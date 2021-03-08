Нельзя вечером: врач объяснила, почему вредны фрукты 

Когда и вместе с какими продуктами лучше всего употреблять фрукты, чтобы не навредить себе, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, безоговорочная польза фруктов является заблуждением, точно так же, как и их "диетичность". Так, заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя. Дело в том, что это нарушает липидный и углеводный обмен. Особенно опасно для здоровья есть фрукты по вечерам, подчеркнула медик.

Многие, задерживаясь на работе, решают не дожидаться ужина и перекусить фруктами, однако поступать так нельзя, считает специалист. "Заедая" голод фруктами по вечерам, можно довести организм до гормонального сбоя, что приведет к набору веса.

"Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как "червячка заморили", есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать. Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть", — объяснила диетолог.

Есть фрукты во второй половине дня, в целом, нежелательно, считает эксперт. Лучше выбирать первые часы после завтрака и комбинировать фрукты с другими продуктами.