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Нельзя вечером: врач объяснила, почему вредны фрукты 

Диана Товсепова 4 часа назад
Нельзя вечером: врач объяснила, почему вредны фрукты
Фото: depositphotos.com
Когда и вместе с какими продуктами лучше всего употреблять фрукты, чтобы не навредить себе, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", терапевт, диетолог Римма Мойсенко.
По словам специалиста, безоговорочная польза фруктов является заблуждением, точно так же, как и их "диетичность". Так, заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя. Дело в том, что это нарушает липидный и углеводный обмен. Особенно опасно для здоровья есть фрукты по вечерам, подчеркнула медик.
Многие, задерживаясь на работе, решают не дожидаться ужина и перекусить фруктами, однако поступать так нельзя, считает специалист. "Заедая" голод фруктами по вечерам, можно довести организм до гормонального сбоя, что приведет к набору веса.

"Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как "червячка заморили", есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать. Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть", — объяснила диетолог.

Есть фрукты во второй половине дня, в целом, нежелательно, считает эксперт. Лучше выбирать первые часы после завтрака и комбинировать фрукты с другими продуктами.

"Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью", — посоветовала Мойсенко.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему фруктоза может стать причиной диабета.
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ЗОЖ , ИА Sputnik
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