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Консервы и соленья: Мясников назвал опасные для здоровья продукты 

Анна Арсеньева 28 февраля 2021
Консервы и соленья: Мясников назвал опасные для здоровья продукты
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, особенно опасны домашние консервы и различные соленья. Они часто становятся причиной пищевого ботулизма. Это интоксикация, вызываемая в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. Отравление зараженной едой может даже привести к смерти.
Как рассказал Мясников, избавиться от ботулотоксинов можно, прокипятив консервную банку. Вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокую температуру.

«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск…Это русская рулетка», — сказал врач.

Также опасно есть колбасу, соленую и копченую рыбу. Мясников объяснил, что по внешнему виду и запаху этих продуктов нельзя определить, есть ли в них токсичные вещества.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса.
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Новости , Александр Мясников
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