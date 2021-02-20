Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезни, которая опаснее коронавируса в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению врача, грипп — это то, что еще потрясет нашу планету.
"Вирусологи ожидают мутаций данного заболевания, ждут мутаций птичьего и свиного гриппа. А в этом случае летальность может быть больше, чем от коронавируса", — сообщил врач.
Мяснков отметил, что во время пандемии коронавируса грипп не ослабевал. И в некоторых в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.
Ранее "Рамблер" сообщал, как быстро вылечить простуду и грипп.