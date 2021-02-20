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Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 

Даня Виттиг 1 час назад
Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Фото: кадр из передачи
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезни, которая опаснее коронавируса в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению врача, грипп — это то, что еще потрясет нашу планету.

"Вирусологи ожидают мутаций данного заболевания, ждут мутаций птичьего и свиного гриппа. А в этом случае летальность может быть больше, чем от коронавируса", — сообщил врач.

Мяснков отметил, что во время пандемии коронавируса грипп не ослабевал. И в некоторых в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.
Ранее "Рамблер" сообщал, как быстро вылечить простуду и грипп.
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