Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезни, которая опаснее коронавируса в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению врача, грипп — это то, что еще потрясет нашу планету.

"Вирусологи ожидают мутаций данного заболевания, ждут мутаций птичьего и свиного гриппа. А в этом случае летальность может быть больше, чем от коронавируса", — сообщил врач.

Мяснков отметил, что во время пандемии коронавируса грипп не ослабевал. И в некоторых в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.