Пульмонолог рассказал, с каким кашлем нужно срочно обратиться к врачу 

Терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, при каком кашле необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".

По словам медика, этот симптом может говорить о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы. Они находятся по всему организму — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму.

Поход к врачу необходим, если кашель длится более двух-трех недель. Если он усилился на фоне ухудшения самочувствия, при этом затруднилось дыхание, температура держится более пяти дней, есть обильное выделение мокроты, а также появился шум при вдохе и выдохе.

Пульмонолог рассказал, что иногда диагноз можно поставить по тому, как звучит кашель. Например, лающий кашель с судорожным свистящим вдохом, одышкой и отхождением большого количества слизи в конце сигнализирует о наличии коклюша. Астматический кашель, как правило, сухой и приступообразный. Также для него характерно свистящее дыхание и обильное выделение густой слизи.

Поверхностное сухое покашливание может говорить о затеке при насморке. Часто оно сопровождается хлюпаньем носа.