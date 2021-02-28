Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Ученые заявили, что перец чили на четверть снижает риск смерти 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Перец чили на четверть снижает риск смерти
Фото: depositphotos.com
Американские ученые рассказали, что при регулярном употреблении перца чили риск смерти снижается на четверть. Об этом сообщает Express.
По словам специалистов из Американской кардиологической ассоциации, продукт способен снизить вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.
Эксперты проанализировали данные более 570 тысяч человек. Оказалось, что у людей, включивших в рацион перец чили, снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от рака — на 23 процента.
Это свойство продукта ученые объяснили капсаицином в его составе. Вещество обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также контролирует уровень глюкозы в крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, что витамин В6 может сдержать цитокиновый шторм у больных COVID-19.
Видео дня. Что будет, если содрать родинку
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение