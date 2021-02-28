Перец чили на четверть снижает риск смерти

Американские ученые рассказали, что при регулярном употреблении перца чили риск смерти снижается на четверть. Об этом сообщает Express.

По словам специалистов из Американской кардиологической ассоциации, продукт способен снизить вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Эксперты проанализировали данные более 570 тысяч человек. Оказалось, что у людей, включивших в рацион перец чили, снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от рака — на 23 процента.

Это свойство продукта ученые объяснили капсаицином в его составе. Вещество обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также контролирует уровень глюкозы в крови.