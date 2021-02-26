Ученые: витамин В6 может сдержать цитокиновый шторм у больных COVID-19 

Японские ученые из Университета Хиросимы заявили, что витамин В6 способен сдержать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты проанализировали влияние витамина В6 на здоровье пациентов с хроническими заболеваниями. Оказалось, что он может облегчить состояние людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Коронавирус может привести к смерти от повреждения дыхательной системы и острого респираторного дистресс-симптома: клетки капилляров легких воспаляются, возникает инфильтрация белых клеток крови нейтрофилов и усиливается окислительный стресс. Кроме того, COVID-19 приводит к тромбозу.

В6 борется с воспалением, уменьшает количество инфламмасом, которые отвечают за активацию воспалительного ответа, и снижает уровень окислительного и карбонильного стресса. Также витамин является питательным веществом против тромбоза. Таким образом, В6 может быть полезен в борьбе с инфекцией.