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В ВОЗ расследуют новую версию появления коронавируса 

Анна Арсеньева 4 часа назад
В ВОЗ расследуют новую версию появления коронавируса
Фото: depositphotos.com
Во Всемирной организации здравоохранения занялись новой версией возникновения коронавируса. Он мог начать распространяться на другом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех специалистов ВОЗ.
Во время поездки в Ухань члены международной группы экспертов встретились с предполагаемым "нулевым пациентом" — жителем города по фамилии Чень. Он заболел 8 декабря 2019 года. Этот случай показал, что распространения вируса могло начаться еще до вспышки на рынке Хуанань.
По словам мужчины, он и его близкие не были там. Однако его родители делали покупки на другом рынке морепродуктов. На каком именно — пока неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили ребенка.
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