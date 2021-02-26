В ВОЗ расследуют новую версию появления коронавируса 

Во Всемирной организации здравоохранения занялись новой версией возникновения коронавируса. Он мог начать распространяться на другом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех специалистов ВОЗ.

Во время поездки в Ухань члены международной группы экспертов встретились с предполагаемым "нулевым пациентом" — жителем города по фамилии Чень. Он заболел 8 декабря 2019 года. Этот случай показал, что распространения вируса могло начаться еще до вспышки на рынке Хуанань.

По словам мужчины, он и его близкие не были там. Однако его родители делали покупки на другом рынке морепродуктов. На каком именно — пока неизвестно.