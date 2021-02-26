Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили ребенка 

В американском штате Теннесси шестилетняя девочка умерла от COVID-19. Однако врачи не сразу заподозрили у пациентки заболевание. Об этом сообщает Daily Mirror.

Присцилла и Дэвид Морс переболели коронавирусной инфекцией. В течение болезни они были изолированы от шестилетней дочери по имени Джиджи. Но вскоре после их выздоровления ребенка несколько раз за день вырвало.

Девочку отвели к педиатру, но врач решил, что у нее проблемы с пищеварением, поэтому посоветовал дать ей фруктовый лед и немного отдохнуть.

Присцилла отвезла Джиджи домой, уложила ее в постель и отправилась в магазин. По возвращении из магазина у дома стояла полицейская машина и карета скорой помощи. Как выяснилось, Джиджи умерла, а старшие дети пытались ее реанимировать и вызвали врачей.

Американка утверждает, что девочка вела себя активно на приеме у врача, ее температура тела была в норме. Присцилла отметила, что ее старшим детям понадобилась помощь психолога, чтобы пережить потерю сестры.

Она призвала всех родителей не игнорировать даже самые мелкие симптомы у детей.