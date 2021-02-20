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Врач перечислила причины пониженной температуры тела 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач перечислила причины пониженной температуры тела
Фото: depositphotos.com
Врач Анастасия Олейникова перечислила заболеваний, симптомом которых может быть сниженная температура тела, сообщает "Радио 1".
Пониженная температура тела может говорить о доброкачественных и злокачественных опухолях на фоне снижения работоспособности щитовидной железы и поражения гипоталамуса.
Также это может произойти на фоне железодефицитной анемии, диет, приеме нестероидных противовоспалительных средств, а также при экземе и дерматите.
Олейникова отметила, что пониженную температуру отмечают и у пациентов, перенесших коронавирус.
Причиной может быть и внутреннее кровотечение, но это острое состояние, когда пациент обычно попадает в хирургический или гинекологический стационар.
Ранее "Рамблер" писал, что в Японии выявили еще один штамм.
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