Эксперты перечислили способы снизить артериальное давление без таблеток 

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Эксперты американской клиники Mayo Clinic рассказали, как снизить артериальное давление без употребления таблеток.

В первую очередь, специалисты посоветовали держать вес под контролем, поддерживать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. А от насыщенных жиров и "вредного" холестерина лучше все-таки избавиться.

"Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление", — предупредили они.

Ученые также призвали не добавлять слишком много соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.

"Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт.ст. в случае гипертонии", — пояснили они.

Во-вторых, врачи рекомендуют заниматься спортом каждый день по тридцать минут и два раза в неделю тратить на силовые тренировки.

"Ходьба, езда на велосипеде или плавание — вот некоторые примеры полезных аэробных упражнений", — считают эксперты.

В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака, алкоголя и кофе. Последний повышает артериальное давление до 10 мм рт. ст.

В заключение, эксперты рекомендуют не допускать перерастание стресса с хронический.

"Планируйте день или неделю. Не пытайтесь делать слишком много вещей и научитесь говорить "нет", — подчеркивают исследователи.

Гипертоникам также советуют практиковать йогу и дыхательные техники.