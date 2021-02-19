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Эксперты перечислили способы снизить артериальное давление без таблеток 

Даня Виттиг 19 часов назад
Эксперты перечислили способы снизить артериальное давление без таблеток
Фото: depositphotos.com
Эксперты американской клиники Mayo Clinic рассказали, как снизить артериальное давление без употребления таблеток.
В первую очередь, специалисты посоветовали держать вес под контролем, поддерживать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. А от насыщенных жиров и "вредного" холестерина лучше все-таки избавиться.

"Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление", — предупредили они.

Ученые также призвали не добавлять слишком много соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.

"Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт.ст. в случае гипертонии", — пояснили они.

Во-вторых, врачи рекомендуют заниматься спортом каждый день по тридцать минут и два раза в неделю тратить на силовые тренировки.

"Ходьба, езда на велосипеде или плавание — вот некоторые примеры полезных аэробных упражнений", — считают эксперты.

В-третьих, специалисты призывают отказаться от употребления табака, алкоголя и кофе. Последний повышает артериальное давление до 10 мм рт. ст.
В заключение, эксперты рекомендуют не допускать перерастание стресса с хронический.

"Планируйте день или неделю. Не пытайтесь делать слишком много вещей и научитесь говорить "нет", — подчеркивают исследователи.

Гипертоникам также советуют практиковать йогу и дыхательные техники.
Ранее "Рамблер" сообщал о главных ошибках при измерении давления.
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