Главные ошибки при измерении давления 

У каждого человека, страдающего гипертонией или гипотонией, есть в доме собственный тонометр. Он помогает контролировать давление и следить за ним в течение дня. Однако не все измеряют давление правильно и, когда видят завышенные показатели на приборе, начинают нервничать, из-за чего АД на самом деле поднимается. "Рамблер" перечисляет самые распространенные ошибки, которые люди совершают во время использования тонометра.

Измерение на одежде

Многие закрепляют тонометр поверх одежды или закатывают длинные рукава, но на самом деле это неправильно. Прибор должен соприкасаться с голой кожей, чтобы распознать пульс и измерить давление в сосудах. Если человек закатывает рукава, то он пережимает сосуды, из-за чего тонометр отображает завышенные показатели.

Неправильное положение

Ни в коем случае нельзя измерять давление стоя или лежа. В таком случае показатели будут неправильными. В инструкциях к тонометрам есть специальные рисунки, которые показывают, какое должно быть положение тела при измерении давления. Для тонометров на запястье есть два варианта: с согнутой к плечу рукой и с прямой. Приборы для предплечья нужно использовать с прямой рукой.

Разговоры и движения

Во время измерения давления нельзя двигаться и разговаривать. Дело в том, что эти приборы очень чувствительные, поэтому могут завысить или занизить показатели, если человек будет подавать импульсы от мышц или с помощью звуков. Присядьте и дышите спокойно несколько минут, а уже после можете заняться привычными делами.

Повторное измерение давления

Некоторые люди уверены, что для достоверного результата нужно несколько раз подряд измерить давление, но на самом деле перерыв между сеансами должен быть не менее получаса. За это время давление может снизиться или подняться, а сосуды на руке не будут пережаты после первого измерения.